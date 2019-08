ROMA – Teresa De Sio è stata ospite a Io e te, il programma Rai condotto da Pierluigi Diaco insieme a Valeria Graci e Sandra Milo. Dopo Tosca D’Aquino e Barbara Bouchet, ospiti nei giorni scorsi, oggi è toccato alla cantautrice Teresa De Sio raccontarsi. Lei e Diaco, del resto, sono grandi amici, e così lei si è lasciata andare a molte confidenze.

Diaco lo ha voluto spiegare all’inizio della trasmissione ai telespettatori: “Sono molto imbarazzato quindi mi autodenuncio: Teresa è una delle mie migliori amiche”, ha spiegato, raccontando che la prima volta che l’ha conosciuta si è presentato con una chitarra e lei ha accettato di cantare con lui.

Dopo le dovute premesse di Diaco l’intervista è iniziata e De Sio ha ricordato i no detti nella sua vita: “Ho detto una sfilza di no, sono orgogliosa di averli detti, ma forse dire sì sarebbe stato un atto di amore”, anche se, ha ammesso, nonostante tutto “sono orgogliosa di quello che faccio”.

Teresa De Sio ha poi parlato della sorella Giuliana, attrice, e del loro rapporto molto stretto: “Io e mia sorella possiamo affrontare una bufera insieme”, ha spiegato la cantante, per poi mostrare in studio la bellezza del loro abbraccio in una fotografia. (Fonte: Io e te)