ROMA – Incursione telefonica di Mara Venier a Io e te, il programma estivo di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco insieme a Valeria Geraci e Sandra Milo.

Durante la terza puntata andata in onda mercoledì 19 giugno il giornalista e conduttore ha lanciato un servizio proprio sulla collega veneta e sulla sua nuova linea di vestiti studiata per le donne curvy, ma anche sui suoi successi televisivi e sulla gioia per il matrimonio del figlio.

Dopo il servizio il programma è proseguito affrontando il tema delle sofferenze d’amore. E all’improvviso è arrivata in studio una telefonata: “Gigi, tu sei fragile in amore?”.

Diaco ha risposto stupito domandando: “Ma chi è?”. E Venier: “Sono io. Volevo fare un saluto a tutti gli ospiti. Voglio ringraziarvi per il servizio che avete fatto e un abbraccione a Sandra Milo. Tu sei mio fratello e io sono felice di vederti in video in un programma garbato ed elegante. Andrà tutto bene. Non ti commuovere che fai piangere anche me. Ti voglio bene”.

A quel punto Diaco, visibilmente emozionato, ha replicato: “Sono commosso da questo gesto. Ti voglio tanto bene anch’io. Grazie di cuore. Questo gesto mi ha davvero commosso”. (Fonte: Io e te)