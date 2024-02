Irama chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, vita privata, fidanzata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Dopo la vittoria ad Amici, Irama ha avuto un grandissimo successo e oggi è uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995. Ha 28 anni. Dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De André, per poi avvicinarsi all’hip hop. Nel 2014 ha collaborato con Valerio Sgargi, incidendo tre singoli: Amore mio, Per te ed È andata così. L’anno successivo ha collaborato con Benji & Fede incidendo Fino a farmi male. Nello stesso anno, con il brano Cosa resterà, è risultato fra gli otto vincitori della nona edizione di Sanremo Giovani, che gli ha consentito l’ammissione di diritto al 66º Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Nel 2018 il cantante viene paparazzato in compagnia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Una relazione confermata pochi giorni dopo dalla stessa De Lellis. L’anno dopo, su Instagram, il cantante ha annunciato la fine della loro storia. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Ora il cantante è sentimentalmente legato alla modella greca Victoria Stella Doritou.

Il suo nome d’arte, ottenuto anagrammando il secondo nome, Maria, vuol dire “ritmo” in lingua malese. Profilo Instagram: irama.plume.

La carriera di Irama

Ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte Sale alla ribalta nel 2018 in seguito alla vittoria della diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Successivamente, ha partecipato altre volte a Sanremo, all’edizione 2019, con la canzone La ragazza con il cuore di latta, e a quella 2021 con La genesi del tuo colore. È stato inoltre vincitore di Amici Speciali, spin-off di Amici di Maria De Filippi, dedicato alla raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza COVID-19.

Ha ottenuto 47 dischi di platino e 5 dischi d’oro. La certificazione più alta per gli album è stata il triplo platino per Plume e per Il giorno in cui ho smesso di pensare. Nel 2024 il cantante torna nuovamente a Sanremo con il brano Tu no.

