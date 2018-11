ROMA – Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati. A rivelare pubblicamente la loro relazione è stata Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Tu Si Que Vales: “So che ti sei fidanzato…” gli ha chiesto la padrona di casa. Lui è scoppiato a ridere e le telecamere hanno prontamente inquadrato Giulia De Lellis tra il pubblico.

Ma la bomba di gossip non è stata presa molto bene, e forse non poteva essere altrimenti, dalle ex fidanzate di Irama. “Falsità e incoerenza prima o poi vengono fuori. Io lo dissi baby” dice Giulia Tascione.

“Meno di una settimana fa – rivela su Instagram – mi ha detto che mi amava! Dico solo complimenti! Le persone si dimostrano per quello che sono. Sono troppo intelligente per competere con gente di un certo calibro”.

La seconda è l’ex collega Nicole Vergani, che si è sfogata su Instagram Stories. La terza è la ballerina Ana Yanirsa, protagonista del video di “Nera” che ha commentato: “Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo!”.

Anche l’influencer Megghi Galo, nelle sue stories, ha parlato male di Irama, definendolo semplicemente “uno sfigato”. E per finire c’è anche Sephora Ferrillo, che ha avuto una storia con Irama sempre ad Amici: “Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto”.