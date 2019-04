ROMA – Dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, Irama è finito al centro del gossip per una nuova presunta relazione con Malena la Pugliese. Stando a quanto svelato da Uomini e Donne Magazine, il cantante vincitore di Amici 2018, avrebbe intrecciato una conoscenza con l’attrice a luci rosse ed ex concorrente de L’Isola dei famosi. Come riportato dalle indiscrezioni, durante la tappa di Irama a Milano, Malena, presente nel camerino del cantante al Mediolanum Forum di Assago, non si sarebbe staccata un attimo dall’artista.

Solo qualche settimana fa, dopo l’annuncio della rottura con Giulia De Lellis, si parlava di un flirt tra Irama e Victoria Stella Doritou, ex fidanzata del tronista Andrea Zelletta. Da quando, infatti, è uscita la notizia di una sua frequentazione con la De Lellis sono spuntate diverse ragazze che, attraverso alcune frecciatine social, più o meno esplicite, hanno lasciato intendere di avere avuto trascorsi amorosi con il cantautore anche mentre lui si dichiarava impegnato. Per il momento, però, pare che Irama e Malena siano solo grandi amici. (fonte UOMINI E DONNE MAGAZINE)

Continua invece la polemica tra il cantante e Vladimir Luxuria. Il giovane è stato accusato di omofobia per una frase inserita nella sua nuova canzone Stanotte, all’interno della quale canta di fare a pugni con un trans. E’ proprio questo il verso incriminato e che non è andato giù a Luxuria che si è infuriata scrivendo che non si sarebbe mai aspettato un comportamento di questo tipo da un cantante come Irama. La riposta di Irama è giunta tramite un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il cantante spiega che il riferimento non era generale ma ad una persona in particolare.