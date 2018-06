ROMA – Irama ha vinto la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In molti immaginavano che sarebbe stato lui a vincere. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma pochi conoscono davvero Irama.

Innanzitutto il suo vero nome non è Irama, bensì Filippo Maria Fanti. Il nome d’arte deriva invece da una parola malese che significa “ritmo”.

Il suo volto non è ignoto: nel 2016, infatti, Irama aveva calcato grandi palchi come quello del Festival di Sanremo e del Coca Cola Summer Festival nel 2016, vincendo il circuito dedicato ai giovani. Aveva un contratto discografico con Warner Music Italy, che ha rinnovato.

Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, Irama vive a Monza, ha 23 anni e ha iniziato a cantare da piccolo, scrivendo il suo primo brano a sette anni. Negli anni si appassiona al rap e all’hip-hop, e da adolescente si esibisce con gli amici in competizioni di free style nella sua città.

Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Cosa resterà, singolo che ha anticipato la pubblicazione del suo primo album intitolato semplicemente Irama, ma viene battuto da Ermal Meta.

Dopo aver pubblicato altri dischi, il 27 gennaio si presenta ad Amici, cosa che aveva già tentato nel 2015, invano. Questa volta va meglio, e Irama conquista la maglia verde del Serale, vince quattro puntate e arriva al trionfo finale.

Il primo giugno, intanto, esce Plume, il suo ultimo album, in versione standard e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale in pochi minuti è andata esaurita.