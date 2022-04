Irene Grandi: chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, i due matrimoni, Sanremo, Jovanotti

Irene Grandi è tra i tutor di The Band, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, affiancato da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un talent show.

I tutor, oltre a Grandi, saranno Giusy Ferreri, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Irene Grandi

Irene Grandi è una cantautrice italiana. E’ nata a Firenze il 6 dicembre del 1969, sotto il segno zodiacale del sagittario. Ha 52 anni di età.

E’ stata scoperta dal grande pubblico nel 1994, con le canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il grande successo è arrivato nel 1995, con la vendita di oltre mezzo milione di copie in Italia dell’album In vacanza da una vita e con il successo del brano Bum Bum.

Nella sua carriera musicale ha affrontato molti generi musicali, dal rap al pop, dal blues al soul, dal jazz al rock, senza rinunciare alla melodia italiana.

Ha collaborato con artisti come Jovanotti, Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Elio e le storie tese, Tiziano Ferro. Per quest’ultimo la cantante ha scritto un brano contenuto nell’album L’amore è una cosa semplice, del 2011.

Nel 2008 Grandi ha pubblicato anche la propria autobiografia e un album natalizio, Canzoni per Natale.

Nel corso della sua carriera ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, raggiungendo nel 2000 il secondo posto con il brano La tua ragazza sempre. Ha preso parte a sei edizioni del Festivalbar, vincendo il Premio Radio.

Il marito, l’ex, il matrimonio a Las Vegas: la vita privata di Irene Grandi

Irene Grandi è sposata con l’avvocato fiorentino Lorenzo Doni. I due si sono uniti in matrimonio nel luglio del 2018, con una cerimonia in Sardegna.

In precedenza la cantante fiorentina era stata sposata con Alessandro Carotti. I due erano stati fidanzati un solo mese prima di convolare a nozze a Las Vegas. Il matrimonio era però finito poco dopo.