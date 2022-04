Irma Vitovska, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, il marito, Koza Nostra, l’Ucraina

propriIrma Vitovska è tra gli ospiti di oggi, mercoledì 27 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi Irma Vitovska? Che cosa sappiamo di lei?

Chi è, dove e quando è nata, età: la biografia di Irma Vitovska

Irma Vitovska è un’attrice ucraina. E’ nata a Ivano-Frankivs’k, nella parte occidentale dell’Ucraina, il 30 dicembre del 1974, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha dunque 47 anni di età.

Nel 1998 si è diplomata al conservatorio di Lviv (Leopoli).

Irma Vitovska e il film Koza Nostra

Irma Vitovska è ormai nota anche in Italia per aver fatto parte del cast di Koza Nostra, un mafia movie in commedia, tra sparatorie e risate, opera prima di Giovanni Dota in sala dal 5 maggio con Adler.

Si tratta di una co-produzione italo-ucraina (Pepito Produzioni Film, UA Production con Rai Cinema) che deve molto all’interpretazione proprio di Irma, star della commedia ucraina.

È lei infatti Vlada Koza che, una volta diventata nonna, molla tutto e dai Carpazi raggiunge sua figlia in Italia, piombandole in casa. Ma la ragazza, sposata con un carabiniere, non apprezza molto l’ingombrante presenza della madre che a un certo punto mette alla porta senza troppe spiegazioni.

Vlada si ritrova così sola e senza un soldo nell’entroterra siciliano ma, per tutta una serie di coincidenze, diventa poi la governante di Don Fredo (Giovanni Calcagno), capo clan dei Laganà appena uscito da galera, e della sua disfunzionale famiglia mafiosa che lotta per non essere eliminata.

In assenza del padre, infatti, poco hanno potuto i tre figli del mafioso del tutto inadatti al crimine, ma sarà proprio la solida Vlada a mettere le cose a posto.

Marito, ex: la vita privata di Irma Vitovska

Nel 1993 si è sposata in prime nozze con Vladimir Kokotunov, dal quale ha divorziato nel 2016 per sposarsi con Vitalii Vantsa.