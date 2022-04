Isa Barzizza chi è: dove e quando è nata, età, dove vive, vita privata, il marito, la figlia Carlotta Chiesa. L’attrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Isa Barzizza

Isa Barzizza è un’attrice italiana, interprete della rivista, del cinema e della televisione fin dalle origini. E’ nata a Sanremo il 22 novembre 1929 ed è del segno zodiacale del Sagittario. Ha 92 anni ed è figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi.

Mentre studiava al Liceo classico Gioberti di Torino ha iniziato a prendere parte a diversi spettacoli teatrali in prosa. Si è avvicinata ad attori importanti come Eduardo De Filippo.

Isa era molto bella ed era molto ironica. Per questa ragione è diventata una delle più apprezzate protagoniste del teatro leggero e musicale del dopoguerra italiano.

Il marito Carlo Alberto Chiesa e la figlia Carlotta: la vita privata di Isa Barzizza

Isa Barzizza ha una figlia di nome Carlotta Chiesa. Suo marito era Carlo Alberto Chiesa, regista venuto a mancare all’età di 36 anni a seguito di un tragico incidente in auto, avvenuto il 3 giugno del 1960 sulla via Aurelia. Isa, a Domenica In ha raccontato quanto è stato difficile per lei affrontare la morte del marito, trovandosi a dover crescere da sola la figlia Carlotta.

Per farlo, la donna decise di abbandonare temporaneamente le scene per circa tre anni all’età di 31 anni.

La carriera di Isa Barzizza

Isa ha lavorato molto con Totò, da cui ha appreso tutti i segreti del mestiere. Con lui, ha debuttato nel film I due orfanelli del 1947 per poi realizzare insieme ben 11 film. Il ruolo che Isa ha avuto nei circa 30 film realizzati è stata quella della spalla ai comici maschili. In Gran varietà del 1954 è stata invece protagonista.

Nei primi anni Novanta ha recitato a teatro ed ha avuto come regista Gigi Proietti e Mario Monicelli. Per Rai 3 ha condotto il rotocalco Mai dire mai nel 1989 con Fabio Fazio e Giampiero Mughini e ha partecipato a due serie della fiction Rai Non lasciamoci più. Nel 2012 è toranta al cinema nel film Viva l’Italia.