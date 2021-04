Isa Danieli chi è, età, altezza, marito Luigi Esposito, figli, vita privata, Un posto al sole, vero nome, biografia e carriera

Chi è Isa Danieli: età, altezza, marito, figli, vita privata, Un posto al sole, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. Attrice che ha alle spalle decenni di attività teatrale e che ha raggiunto il grande pubblico con la partecipazione a Un Posto al Sole su Rai 3.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Isa Danieli

Isa Danieli è nata a Napoli il 13 marzo 1937. Attualmente ha dunque 84 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza dichiarata è di 1,67 metri. Il vero nome all’anagrafe è Luisa Amatucci.

Figlia d’arte, sua madre Rosa Moretti (nome d’arte di Maria Santoro) è stata dal 1928 una delle voci di Radio Napoli. I nonni paterni furono una grande dinastia di attori: i Di Napoli. Il padre, Renato Di Napoli, è stato il compagno di sua madre per un certo periodo di tempo, prima di separarsi definitivamente senza aver mai contratto matrimonio. Nata e cresciuta nei teatri della sceneggiata napoletana, dove lavoravano la madre e gli zii Di Napoli, debutta a 14 anni con il nome d’arte di Luisa Moretti, in ‘O curniciello nel ruolo di sedotta e abbandonata.

Il marito Luigi Esposito, i figli: vita privata di Isa Danieli

Della vita privata di Isa Danieli sappiamo poco. Sappiamo che è sposata con Luigi Esposito. Suo marito ha oltre 20 anni meno di lei ed è noto nell’ambiente artistico come Gigi Esposito. Fa infati il direttore di scena in teatro. Non risulta che i due abbiano figli.

L’incontro con Eduardo De Filippo e la scelta del nome Isa Danieli

Mentre interpreta le sceneggiate napoletane conosce Eduardo De Filippo, come spiega lei stessa: “Seppi di questa grande figura, di quest’uomo che aveva rifatto il Teatro San Ferdinando. (…) Ho scritto una lettera a Eduardo dicendo che mi sarebbe piaciuto tanto lavorare nella loro compagnia e che ero una giovane attrice. Eduardo non mi avrebbe nemmeno pensato, probabilmente, se non fosse successo invece, dopo un paio di settimane o anche tre, venne a mancare una ragazza per un’appendicite urgente. Insomma stavano facendo Napoli milionaria! e aveva bisogno di una di queste ragazze che facevano la parte delle amiche della figlia, quella che più parlava delle amiche. (…) Gli venne questa lettera e la fotografia (…) e la locandina della sceneggiata. (…) Mi ha chiamato, sono andata e ho debuttato la sera stessa dello spettacolo”. Ancora con il nome d’arte di Luisa Moretti.

Terminate le repliche di Napoli milionaria!, nel ruolo di Teresa, Eduardo la conferma come comparsa per Questi fantasmi! e scrive per lei le parti da cameriera in Mia famiglia, e Bene mio e core mio. Nel 1955, durante la tounée a Roma, cambia il nome d’arte, definitivamente, in Isa Danieli.

La lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva fino a Un Posto al Sole

Impossibile riassumere in poche righe una carriera così ricca. Meglio affidarsi a Wikipedia. Possiamo invece segnalare i suoi lavori più recenti . Nel 2006, nel 2008 e nel 2010 è tra i protagonisti della fiction Rai Capri nel ruolo di Reginella. Nel 2017 partecipa alla realizzazione di Caina con i nipoti Luisa Amatucci e Stefano Amatucci.

L’11 maggio 2018 partecipa alla puntata 5000 della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, nel ruolo di Donna Filomena D’Avanzo, la defunta madre di Raffaele Giordano. Nel 2019 mette in scena, con Giuliana De Sio, la commedia Le Signorine di Gianni Clementi per la regia di Pierpaolo Sepe, che riscuote un grande successo in molti teatri d’Italia, tra i quali l’Ambra Jovinelli di Roma, ove lo spettacolo registra il tutto esaurito-