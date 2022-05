Isabella Ragonese chi è: marito, figli, vita privata, Samuel Romano, età, peso, altezza, carriera dell’attrice. Isabella è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Isabella Ragonese

L’attrice è nata il 19 maggio 1981 (età 39 anni), Palermo. E’ alta 163 cm per un peso forma di 45 kg. Come detto, è un’attrice. In particolare è una delle attrici più popolari nel nostro Paese. E’ anche un personaggio televisivo perché partecipa a numerose trasmissioni tv come Oggi è un altro giorno.

Il marito e i figli, la vita privata di Isabella Ragonese

Al momento la Ragonese dovrebbe essere single ma non sappiamo molto altro perché è decisamente riservata. In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con Samuel dei Subsonica. Sicuramente non ha figli.

La carriera di Isabella Ragonese