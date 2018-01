ROMA – Presto in Honduras sbarcheranno due nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La prima è Elena Morali, ex concorrente de “La pupa e il secchione”, perse lo scorso anno al televoto e vide così sfumare la sua partecipazione. Il ruolo della pupa sarà quello di un vero e proprio fantasma in Honduras. Secondo le prime anticipazioni Elena vivrà, in un primo momento, rubando cibo e oggetto ai naufraghi e sarà molto interessante vedere le reazioni del gruppo.

Il secondo concorrente dovrebbe essere un comico, ma non è stata svelata la sua identità. La Morali , tra l’altro è proprio fidanzata con un comico di Colorado, Gianluca Fubelli- Scintilla, con cui si sposerà il prossimo aprile. E chissà se la Morali sbarcherà con il futuro marito.