ROMA – Anche Filippo Nardi e Jonathan Kashanian saranno tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello, Filippo e Jonathan sembrano pronti ad affiancare nell’avventura in Honduras gli altri concorrenti già confermati per questa edizione che inizierà il prossimo 22 gennaio con Alessia Marcuzzi alla conduzione e Stefano De Martino come inviato.

Tra i concorrenti confermati per questa edizione dell’Isola dei Famosi 2018 c’erano già Brigitte Nielsen, Nadia Rinaldi, Alessia Mancini e Bianca Atzei. Rimangono in forza invece Eva Henger, Giucas Casella, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Il sito Altro spettacolo scrive:

“Oggi ne aggiungiamo un altro. Ci riferiamo al già vincitore del Grande fratello e protagonista di Verissimo Jonathan Kashanian, che si preparerebbe dunque a seguire il collega di programma Alvin, stavolta non nel ruolo di inviato, bensì in quello di concorrente”.

Il giorno seguente, in un altro articolo, svela anche il nome dell’ex gieffino Nardi: