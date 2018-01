ROMA – Oggi, lunedì 29 gennaio, andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. La puntata sarà trasmessa su Canale 5. Per guardare la puntata in streaming direttamente sul sito ufficiale di Mediaset http://www.mediaset.it/canale5/. Per seguire la puntata sarà necessario registrarsi al sito con dei semplici passaggi.

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi che parteciperanno alla tredicesima dizione dell’Isola. Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, l’illusionista Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Cipriani e l’ex letterina Alessia Mancini. Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e l’attrice romana Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger; Paola Di Benedetto, ex Madre Natura e modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.

Isola dei Famosi: le anticipazioni

Due nuovi naufraghi sono arrivati in Honduras per fare il loro ingresso su “l’Isola del Mistero”. Saranno entrambi misteriose presenze nascoste nella giungla, che dovranno sopravvivere cercando di sottrarre provviste ai naufraghi, ignari del loro arrivo. Una di loro è Elena Morali, ex pupa de La Pupa e il secchione, e fidanzata di Scintilla, il comico Gianluca Fubelli di Colorado, mentre l’identità dell’altro nuovo naufrago sarà svelata nel corso della diretta.

I 18 naufraghi, che da una settimana vivono divisi tra la spiaggia dei Mejor e quella più svantaggiata dei Peor, sono stati messi a dura prova dall’incessante maltempo. E soprattutto dalla fame, che inesorabile ha iniziato a farsi sentire. Tanto da spingere uno di loro a comunicare di voler abbandonare l’Isola.