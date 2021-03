Isola dei Famosi 2021 anticipazioni puntata 25 marzo: Andrea Cerioli nuovo naufrago? Novità per Rafinados e Burinos. La puntata di stasera è pronta a regalare molti colpi di scena ai telespettatori.

Intanto potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo naufrago a Playa Palapa dopo l’eliminazione di Akash Kumar. Il modello ha rifiutato di rimanere a Parasite Island come ripescato. Per questo motivo, potrebbe essere sostituito da un nuovo naufrago.

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata 25 marzo: Andrea Cerioli da Uomini e Donne a Playa Palapa

Si fa il nome di Andrea Cerioli, volto noto ai fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi visto che è stato un ex tronista. La redazione dell’Isola dei Famosi 2021 non ha né confermato, né smentito questa notizia. Ormai manca poco staremo a vedere.

Ma perché si fa questo nome? Perché lo stesso Cerioli ha fornito degli indizi ai suoi fan pubblicando degli aggiornamenti sul suo profilo Instagram. In queste storie, Cerioli era in un hotel in attesa di partire per una nuova avventura professionale.

Isola dei Famosi 2021, anticipazioni puntata 25 marzo: i Rafinados battono i Burinos nella battaglia per il fuoco

Ma al di là di questo probabile nuovo ingresso, ci sono importanti novità anche per Rafinados e Burinos. Per la prima volta da quando è iniziata l’Isola dei Famosi 2021, potranno comunicare.

Infatti, fino a questo momento, si trovavano su due parti distinte di Playa Palapa. E non potevano venire a contatto pena l’esclusione dal programma tv. Poi ci sarà la battaglia per il fuoco, fondamentale per la vita sull’isola. Questa battaglia dovrebbe essere vinta dai Rafinados.