Isola dei Famosi 2021, Arianna Cirrincione: “Andrea Cerioli? Giù le mani dal mio boy”

Andrea Cerioli è pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi 2021 e la fidanzata Arianna Cirrincione, conosciuta sotto i riflettori di Uomini e donne, si dice preoccupata e gelosa: “Non tollero mancanza di rispetto, giù le mani dal mio boy”.

Si, Andrea è molto apprezzato. E io sono molto gelosa – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – Se fanno i complimenti al mio boy mi fa solo piacere. Però… Giù le mani! Come ho detto e sottolineo, lui è il mio boy!”.

Isola dei Famosi 2021, Arianna Cirrincione: “Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili”

Per Arianna Cirrincione insopportabile sarebbe la mancanza di rispetto da parte di Andrea Cerioli: “Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili. No, penso proprio che non ce la farei a passarci sopra”.

Isola dei Famosi 2021, cast, concorrenti, opinioniste, Rosolino

A condurre la trasmissione c’è Ilary Blasi. A fare da ponte tra lo studio e l’Honduras l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

In studio le opinioniste sono Elettra Miura Lamborghini e Iva Zanicchi.

I concorrenti: Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Elisa Isoardi, Visconte Guglielmotti, Carolina Stramare, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. E ancora: Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani.