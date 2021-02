Isola dei Famosi 2021 cast, opinionisti e inviati: Iva Zanicchi, Elenoire Casalegno, Zequila, Gascoigne

Isola dei Famosi 2021: il cast, gli opinionisti e gli inviati della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che inizierà l’8 marzo 2021. Continuano a uscire i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality in onda su Mediaset e che sarà condotto da Ilary Blasi. L’ultimo nome è quello di Iva Zanicchi, che però non sarà tra i concorrenti ma in studio come opinionista.

L’inviata dall’Honduras invece sarà Elenoire Casalegno per un’edizione dell’Isola dei Famosi, quella del 2021, che a differenza delle altre avrà un doppio appuntamento settimanale, un po’ come sta succedendo con il Grande Fratello Vip. L’Isola dei Famosi infatti comincerà proprio la settimana dopo la finale del Gf Vip, che ha visto un’edizione lunghissima di tanti mesi.

Isola dei Famosi 2021: il cast

Nei giorni scorsi Tv Blog ha dato per certi ben sei partecipanti: Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angela Melillo. Ora il settimanale Di Più Tv ha fatto i nomi di altri probabili naufraghi. La prima è l’ex tentatrice di Temptation Island nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne Antonella Fiordelisi.

Non solo, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 si parla anche del pugile Clemente Russo e di Alessandro Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti. Ma anche Akash Kumar, modello visto già a Ballando con le Stelle, Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Mercedesz Henger, e poi Antonio Zequila. E poi ancora: gli attori Brando Giorgi e Valentina Persia e i fidanzati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Isola dei Famosi 2021 nel cast la sorpresa Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha vinto il ballottaggio con Maria Laurito per il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Iva Zanicchi torna dunque in tv dopo un periodo di assenza a parte qualche ospitata. Accanto a lei invece ci sarà un volto maschile ancora non scelto o identificato.