Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini: “Covid mi fa saltare prima puntata, so da chi l’ho preso ma ringrazio il Signore perché sto bene“. La Lamborghini ha voluto tranquillizzare i suoi fan dopo la notizia della sua positività al Covid che le farà saltare la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

Nel video pubblicato su Instagram, Elettra svela di conoscere l’identità della persona che glielo ha attaccato. Ma il suo filmato social serve soprattutto per far sapere ai suoi fan che sta bene e per sensibilizzarli all’utilizzo della mascherina anti Covid.

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ha il Covid: “Mettete la mascherina o non ne usciamo più”

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho il Covid. Mettete la mascherina vi prego, se no poi lo prendiamo tutti e non ne usciamo più. Sono sempre stata attentissima, fin troppo, ero sempre grata a Dio per tutti i miei test negativi e l’ho preso – racconta la cantante e star della tv -“.

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ha il Covid: “So da chi l’ho preso nonostante la mia grande attenzione”