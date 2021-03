Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi gaffe: "Vi faccio entrare tutti nella patata...". Era Palapa

Prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, quella 2021, e subito prima gaffe di Ilary Blasi. Questa volta con tinte anche a luce rosse visto che la bella conduttrice si confonde in diretta e in prima serata e invece di dire “Palapa” dice “patata”.

La gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021

Una gaffe quella di Ilary Blasi che ha fatto molto ridere soprattutto per la frase in cui è stata inserita la parola patata per sbaglio. Dopo aver presentato i naufraghi di questa edizione Ilary Blasi nel presentare la Palapa, ovvero il luogo dove i concorrenti si incontrano dice: “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata… cioè nella Palapa”.

Un piccolo errore che fa ridere non solo il pubblico ma anche la stessa Blasi che con grandissima autoironia commenta così: “Ho rovinato tutto era un momento suggestivo!”. In studio tra gli opinionisti c’è anche Tomaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip che reagisce con una espressione sbalordita.

Poi un altro momento imbarazzante

Altro momento di imbarazzo quando Ilary Blasi manda in onda una clip che riguarda il visconte Giglielmotti che confessa la sua passione per Elisa Isoardi. Ma Ilary Blasi facendo riferimento a quanto confessato dall’uomo poco prima aggiunge: “Lei ha detto che dura poco”. Un’affermazione che il visconte nega, provando a contestualizzare. Ma in studio se la ridono e così finisce tutto all’aria.