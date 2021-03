Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi mangia i piccioni e Gascoigne con la pelliccia: animalisti protestano. Nel corso della prima puntata del reality show di Mediaset, Ilary Blasi e Paul Gascoigne sono entrati nel mirino degli animalisti per alcuni loro comportamenti in diretta tv.

La moglie di Totti ha ammesso di mangiare piccioni mentre l’ex calciatore della Lazio ha indossato una pelliccia. Riportiamo di seguito, il comunicato di protesta degli animalisti.

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi mangia i piccioni: la protesta dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDAA

“Nella prima puntata della trasmissione televisiva L’Isola dei Famosi in più occasioni si è mancato di rispetto agli animali, e in alcuni casi a nostro avviso si è andati oltre l’incitamento al maltrattamento”.

Scrivono in una nota di condanna gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDAA. In particolare a mandare su tutte le furie gli animalisti sono stati due momenti, il primo relativo alle clip dell’ex calciatore Paul Gascoigne in pelliccia davanti allo stato di San Siro e Milano, e le dichiarazioni di Ilary Blasi che dichiara di mangiare i piccioni.

Isola dei Famosi 2021, Gascoigne con una pelliccia: animalisti furiosi