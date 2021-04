Novità in vitsta all’Isola dei Famosi 2021. La sera di oggi, giovedì 22 aprile, l’undicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, sbarcheranno ben quattro nuovi naufraghi. Si tratta di volti noti: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

I nuovi naufraghi dell’Isola sono pronti ad innescare nuove dinamiche. Ma chi sono i quattro naufraghi? Conosciamoli meglio.

Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia nasce a Torino il 23 luglio del 1970, ha 50 anni di età ed è un’attrice e conduttrice televisiva italiana.

Nel corso della sua carriera è stata componente fissa del cast della soap Centovetrine ed ha partecipato anche a Un Posto al Sole. Emanuela è diventata celebre durante il programma La Talpa, quando decise di lasciare in diretta l’allora compagno Fabio Testi, concorrente di quella terza edizione.

Negli ultimi anni è stata ospite fissa di programmi Tv come Mattino cinque, Tiki Taka, Buona Domenica, Pomeriggio 5, Domenica 5.

Dopo Fabio Testi, Emanuela ha avuto un flirt con il modello Thyago Alves di ben 14 anni più giovane di lei. Nel 2017 ha iniziato una relazione con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello. Emanuela Tittocchia ha avuto in seguito una relazione con Mariano Catanzaro, che aveva partecipato a Uomini e Donne sia come tronista che come corteggiatore.

Il suo profilo Instagram è @emanuela_tittocchia

Manuela Ferrara

Manuela Ferrara è una showgirl che vanta una laurea in biologia ed anche una breve carriera come analista biologa. Ha 36 anni è nata a Brescia e attualmente lavora come modella e opinionista di alcune trasmissioni Tv, tra cui quelle di Barbara d’Urso e Tiki Taka. Ha ricoperto il ruolo di meteorina del Tg4 e ha posato per un calendario nel 2019 per la rivista For Men.

Di recente si è parlato per l’accostamento al calciatore ex Napoli, Juventus e Milan Gonzalo Higuain. La ragazza è stata uno dei presunti flirt di Cristiano Ronaldo prima che si fidanzasse con Georgina Rodriguez.

Il suo profilo Instagram è @manuelaferraraofficial

Chi è Matteo Diamante

Matteo Diamante ha 31 anni ed è nato a Genova. Nel 2017 è stato uno dei corteggiatori di Sabrina Ghio nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ha preso poi parte a Take me out ed Ex on the beach, trasmissione condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente è stato tra i protagonisti della seconda edizione de La pupa e il secchione e viceversa. Il suo profilo Instagram è @matteo_diamante_official.

Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia nel 1983. In tv ha lavorato a Sarabanda, poi è stata a I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica. E’ stata anche meteorina a Sky Meteo24. Rosaria ha partecipato già ad un reality: si tratta di Un, due, tre stalla condotto da Barbara D’Urso nel 2007. E’ apparsa in Emigratis di Pio e Amedeo ed ha sfilato nel corso dell’ottava edizione di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

Il suo profilo Instagram è: @roscannavoreal.