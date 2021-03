Isola dei Famosi 2021 seconda puntata: eliminati, nomination, televoto, la nuova gaffe di Ilary Blasi

Seconda puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dopo la prima andata in onda lo scorso lunedì: vediamo gli eliminati, le nomination, le scelte del televoto. C’è stata anche una nuova gaffe in diretta da parte della conduttrice Ilary Blasi.

Isola dei famosi, eliminati e nomination

Il momento del primo verdetto ha sorriso a Drusilla Gucci, che si è salvata perché risultata la preferita rispetto al Visconte Ferdinando Guglielmotti. Ma il naufrago ha avuto la possibilità di rimanere in gioco a Parasite Island. Dopo un infinito tira e molla, decide di restare. Ilary Blasi ha comunicato con queste parole l’esito: “Come sapete il pubblico ha potere assoluto e ha deciso che il primo eliminato di questa edizione de l’Isola dei Famosi, che deve abbandonare immediatamente l’Isola è il Visconte Ferdinando”.

Proprio come accaduto nella prima puntata, anche alle nomination della seconda puntata dell’Isola dei Famosi hanno cominciato i Rafinados. Ecco le nomination: Drusilla ha nominato Akash, il quale ha ricambiato “il favore”. Brando Giorgi ha nominato Drusilla, Miryea nomina Angela. Elisa Isoardi nomina Akash. I Burinos hanno votato in questo modo: Daniela ha votato Elisa, Awed ha votato Akash, Paul Gascoigne ha votato Angela Melillo, così come Vera e Gilles. Anche Valentina Persia ha votato per Elisa. Francesca e Beppe Braida hanno votato per Angela. Risultato schiacciante: Angela Melillo e Akash vanno al televoto.

La nuova gaffe di Ilary Blasi

Dopo aver detto “vi faccio entrare nella patata“, anziché Palapa, Ilary Blasi inciampa ancora in una nuova gaffe. “Solo voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa (avrebbe voluto dire la Palapa) … no vabbè la casa la lasciamo dall’altra parte. Ora mi danno un nuovo tapiro? Vabbè Staffelli se vuoi me lo vieni a dare qui però”. Anni passati a condurre il Grande Fratello l’hanno tratta in inganno.