Isola dei Famosi 2022: l’elenco completo dei concorrenti, quando inizia e novità

E’ stato ufficializzato l’elenco dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Ilary Blasi e con la presenza di Alvin come inviato, inizierà il 21 marzo.

La novità delle coppie

Della nuova edizione non si conoscono tutte le novità. Una sicuramente sarà quella delle coppie. Alcuni vip, infatti, parteciperanno al reality in coppia. Per esempio Carmen Di Pietro parteciperà col figlio Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo e Jeremias Rodriguez col padre Gustavo.

Tra i singoli ci sarà una presenza costante dei reality nostrani: Antonio Zequila che già può vantare in bacheca anche una partecipazione a un’edizione de L’Isola dei Famosi.

La maggior parte del cast invece è stato scelto proprio perché nuovo all’esperienza. Questa sembra essere stata l’indicazione principale per quest’edizione. Volti nuovi, insomma. Chissà se gli italiani apprezzeranno questa ventata di novità.

L’elenco completo dei partecipanti

Le coppie: Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi, Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo e Marco Cucolo e Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna).

I singoli: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e Roger Balduino.