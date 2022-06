L’isola dei famosi 2022 è finita dopo mesi di polemiche sulla durata alquanto lunga e non solonicolas . A vincere è stato Nicolas Vaporidis. La sua è stata proclamata in prima serata il 27 giugno 2022 su Canale 5. A detta di molti, nonostante i colpi di scena, la vittoria finale di Nicolas Vaporidis era sicura da tempo. Anche i vari bookmakers la davano infatti per certa.

L’Isola dei Famosi 2022: Nicolas Vaporidis primo, Lica Daffré secondo, Carmen di Pietro terza

A vincere in Honduras è stato proprio l’attore romano che, durante questa sedicesima edizione, si è messo più volte alla prova dal punto di vista fisico, mentale e spirituale. Il secondo podio è andato a Luca Daffré che ha dato ottimi risultati durante le prove. Il terzo posto è invece andato alla naufraga tra le più schiette e carismatiche: Carmen Di Pietro.

Pubblico deluso da Edoardo e Guendalina Tavassi

Non sono mancate le sentenze al veleno del pubblico. A finire nel mirino sono stati i fratelli Tavassi che hanno mancato la finale e che per molti si sono dimostrati poco sinceri. Per quanto riguarda invece Vaporidis, il pubblico è stato piuttosto unanime nel definire la sua come “meritatissima”.