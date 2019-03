ROMA – Alba Parietti si è sfogata sui social dopo la lite in diretta con Alvin durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi. La frase pronunciata (“Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia?)”, dice l’opinionista sui social, “non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi”. “Mi rivolgevo”, spiega l’opinionista, “a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai, che senza microfono, come da sua abitudine, voleva ‘zittirmi ed educarmi’ e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione”.

Infine la Parietti chiarisce quanto accaduto: “Essendo io pagata voluta per fare l’opinionista, per rispetto al pubblico per etica mia, perché poi giustamente mi critica spesso e volentieri sulle scelte autorali e dinamiche, senza che io possa mettere il mio ‘becco’… ecco ieri l’ho messo e nonostante le parole non fossero da ‘signora della tv’ ma da scaricatore di porto (e mi scuso con gli scaricatori), rivendico il diritto di diventarlo quando non mi sento adeguatamente rispettata e sopratutto se mi si rivolge con toni arroganti che mi irritano mentre io faccio semplicemente il mio lavoro di una vita rispettando tutti”. (fonte: Instagram)