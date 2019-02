Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio dà i voti ai naufraghi

ROMA – In una intervista in esclusiva per il settimanale “Oggi”, Alda D’Eusanio si diverte a dare i voti ai naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. “Premetto che le mie considerazioni sui singoli partecipanti nascono dalle primissime impressioni, essendo lo show ancora all’inizio. Posso però certamente dirle che la donna che mi piace di più è Marina La Rosa. A lei va un bel dieci”.

Spiega la D’Eusanio: “Marina è una donna con gli attributi. Si sta dimostrando una vera leader: carismatica e collaborativa. Sa tenere il gruppo e non le manda certo a dire. È una ragazza sincera e schietta. Pagherà lo scotto della sua sincerità, quando si è veri si paga sempre un prezzo”.

E tra gli uomini? “Il mio dieci va a Paolo Brosio. Lui è il vero “gattomorto” dell’isola. Simpatico, esagitato, autentico. Mi diverte quel suo costante oscillare tra sacro e profano. Credo che con la fame e le prime difficoltà la santità di cui si sente investito verrà non poco compromessa. Per fortuna potrà dimostrare di non essere un santo. Sa, l’Isola è un reality duro, che mette i concorrenti a diretto confronto con le proprie debolezze. L’Isola è un gioco serio. Anzi, in realtà non c’è nulla di più serio del gioco”.

A chi vanno i voti bassi? “Sicuramente un bel tre va a Taylor Mega. In un video postato sui suoi social prima di partire, infatti, l’influencer aveva dichiarato che sarebbe rimasta sull’isola solo tre settimane (è durata solo una, eliminata al televoto, ndr). Giusto il tempo di acquisire la sufficiente popolarità per incrementare il suo business in Rete. In questi giorni più che la sua personalità hanno fatto notizia i suoi capezzoli turgidi che sfidano ogni legge di gravità e le scarpe tacco 12 da mille euro che si è portata in Honduras. Uno schiaffo al valore del denaro. Praticamente questa ragazza porta a ciascun piede una pensione sociale!”.