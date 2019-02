ROMA – Alda D’Eusanio, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 31 gennaio, parlando con Demetra Hampton, si è lasciata sfuggire una frase che non è piaciuta tanto da beccarsi i “buuu” dai presenti in studio.

Alla naufraga, che all’Isola dei Famosi ha avuto diversi momenti di sconforto, interpellata da Alessia Marcuzzi proprio per cercare di capire bene l’origine del suo malessere, è stata data l’occasione di parlare con suo marito. E’ stato a questo punto, mentre la Hampton e il suo compagno si scambiavano parole affettuose, che si è inserita Alda D’Eusanio. L’opinionista rivolgendosi ai due, ha detto: “La tua grande difficoltà è fare i conti con te stessa. Demetra tu stai facendo i conti con i tuoi 50, con la tua bellezza sfiorita”.

La frase pronunciata da Alda D’Eusanio non è piaciuta per niente al pubblico presente alla diretta. In studio, infatti, si è sentito una sorta di boato, segno questo che non tutto quello che è stato detto da Alda è stato apprezzato. Inutile il tentativo di lei di spiegarsi meglio e quello di Alba Parietti di sdrammatizzare facendo dell’ironia.