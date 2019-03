ROMA – Alda D’Eusanio ha avuto un durissimo confronto con Kaspar Capparoni a L’Isola dei Famosi e con la moglie Veronica Maccarone in studio a Milano. Il tutto nasce da un racconto di Kaspar durante la settimana. Il naufrago infatti ha detto di non avere una particolare simpatia per l’opinionista de L’Isola così Alessia Marcuzzi decide di chiedere il perché. “Sono tra due fuochi” dice Alda, che in studio viene attaccata dalla moglie. La conduttrice si difende dalle accuse di Kaspar che dichiara di esserci rimasto male per delle sue battute consigliandole anche di guardare meglio i filmati del programma”.

La D’Eusanio allora replica: “Ho una certa età, ho 68 anni pensa, e sono anche una donna e sappiamo bene che non ti fidi delle donne…Scusami Kappa non ho detto nulla di volgare, ho detto solo due battute che puoi trovare intelligenti o stupide e questo dipende dal tuo quoziente intellettivo. Una persona si conosce nel momento della difficoltà: sei arrivato a L’isola dicendo di avere delle potenzialità, tu le imponevi agli altri e non condividevi, sei stato un prepotente. Sei arrivato a L’isola come l’uomo della verità, ma non hai la verità in mano…”. Che poi sentenzia: “Signori si nasce, educati si diventa, cafoni si resta”.

Nello studio però è continuata la lite tra Alda D’Eusanio e la moglie di Capparoni, Veronica Maccarone. “C’è l’altra iena qui”, ha spifferato la D’Eusanio. La Maccaroni ha dunque preteso il microfono per difendersi: “Non mi abbasso al suo livello. No comment. Qualche puntata fa si è permessa di dire a Kaspar “Chissà che donne frequenti”. “Accendi il cervello. Tuo marito aveva detto che non si fidava delle donne”, ha chiarito Alda. (fonte: Isola Mediaset)