ROMA – A “L’Isola dei Famosi” il naufrago John Vitale finisce al centro delle polemiche per alcuni vecchi post pubblicati su Facebook in cui insultava Barbara D’Urso. Alessia Marcuzzi, dallo studio, è furiosa con lui:

“Non solo sono state fatte offese a una collega e professionista – dice la Marcuzzi – ma a una donna. Hai scritto cose pesantissime e la cosa che mi fa arrabbiare è che in questo periodo questi leoni da tastiera fanno così: scrivono cose indicibili alle persone famose e quando le incontrano grandi ovazioni. La trovo una cosa deplorevole. Questo è cyberbullismo. Mi vergogno per quello che c’è scritto. Che insegnamento diamo? Se fosse per me tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione“.

Il naufrago John Vitale cerca di difendersi: “Chiedo scusa a Barbara e a tutte le donne. È passato un anno, io adesso non ricordo l’argomento per cui ho fatto sta cazzata… non so cosa mi è passato per la testa, sto chiedendo scusa”. Alda D’Eusanio allora lo ferma subito: “Tu non sei un leone da tastiera, sei un imbecille, con e senza tastiera”.