ROMA – Minigonna bianca trasparente, top senza reggiseno e tacchi vertiginosi. Questo il look scelto da Alessia Marcuzzi per la seconda puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 29 gennaio. Un look decisamente sensuale, che non è passato inosservato agli spettatori. D’altronde la Marcuzzi aveva spiegati sui suoi social che lei stessa avrebbe scelto i suoi outfit per il reality show, attingendo proprio dal suo armadio, e questo è il risultato.

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è stata ad altissima tensione. Eva Henger, la prima naufraga rispedita a casa dalla spiaggia dell’Honduras, se n’è andata ma non senza “lottare”. E così in diretta televisiva ha attaccato chi l’aveva nominata, Francesco Monte, accusandolo di aver portato la droga nel residence prima di partire per l’avventura del reality show. Poi la discussione in diretta tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta che l’ha nominata.

La stessa conduttrice ha ammesso, insieme all’inviato Stefano De Martino, che quella del 29 gennaio è stata una puntata all’insegna dell’imbarazzo tra “droga e clisteri”, ma ha comunque gestito la situazione. Altra cosa che ai fan non è passato inosservato durante lo show è stato il suo look: una minigonna con frange di Alberta Ferretti, già usata quando era conduttrice de Le Iene, un top bianco indossato senza reggiseno di Topshop e una giacca bianca oversize senza rever di Stella McCartney. Tutti capi rubati dal suo personale guardaroba, come lei stessa aveva annunciato su Facebook prima dell’inizio del reality il 22 gennaio:

“Quest’anno all’ @isoladeifamosi mi vestiro’ con le cose del mio armadio. Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo( low cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po’! Mi sono divertita insieme alla mia amica @clascutti a rimettere insieme capi di grandi stilisti, che per la loro unicita’ rimangono nel tempo, e cose comprate recentemente a basso budget. Alcune cose le ho gia’ indossate in alcune mie trasmissioni e ho trovato molto bello abbinarle in una versione completamente diversa. Ci vediamo stasera su Canale5!!!”.

(Foto da Instagram)