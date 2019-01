ROMA – Per la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi, andata in onda giovedì sera su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha scelto di presentarsi in studio così come potete vedere nella foto.

Gambe nude e tacco alto, la Marcuzzi indossava uno striminzito vestitino nero con scollatura vertiginosa e spacco sulla gonna inguinale. E facendo attenzione alla parte bassa del vestito, pare proprio che la conduttrice abbia scelto di non indossare gli slip. Circostanza che, per altro, è stata fatta notare nel corso della diretta anche dalla Gialappa’s Band: “La signora non ha le mutande?”, ha affermato il trio comico. Evidente l’imbarazzo della Marcuzzi.

Un outfit che comunque è piaciuto al pubblico da casa, che ha apprezzato lo spacco inguinale della conduttrice.

Per la conduttrice moltissimi like anche sui social. La Marcuzzi infatti è seguitissima in Rete. Il più gettonato è sicuramente Instagram che conta quasi 4 milioni di follower, mentre quello Twitter e quello Faecbook contano entrambi 1, 6 milioni di persone.