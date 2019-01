Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi con un vestito... cortissimo

ROMA – Stivali lunghissimi e… vestito cortissimo. Alessia Marcuzzi oggi, giovedì 31 gennaio, si è presentata con un look esplosivo per la nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice poco prima della diretta aveva anche anticipato il suo look pubblicato una foto del vestito.

Le anticipazioni della puntata. In studio, con Alessia Marcuzzi, come sempre, le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che accoglieranno due naufraghi pronti a partire per l’Honduras: Jo Squillo e Stefano Bettarini. Intanto sulle spiagge di Cayos Cochinos sono giunte anche le Polene Francesca Cipriani e Divino Otelma…

Scopriremo inoltre l’esito del televoto, che vede tra i nominati Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega: uno di loro lascerà per sempre la Palapa.

Settimana scorsa le prime nomination hanno scatenato una vera e propria tempesta: i naufraghi sono stati separati in due squadre e isole diverse: stasera vedremo come se la sono cavata senza cibo e fuoco! Intanto viene annunciato un doppio appuntamento in settimana, l’Isola infatti torna domenica 3 febbraio.

Su Twitter intanto, il look della Marcuzzi fa decisamente… discutere.

Dove si richiede il fisico della Marcuzzi?

Chiedo.#isola — Maria 👧 (@Maria85034164) 31 gennaio 2019

Marcuzzi sempre con le mini mini mini mini gonna. ….è proprio attaccata al pericolo? Rischia ogni minuto di far vedere la”gioconda” — Leonardo cioppa (@CioppaLeonardo) 31 gennaio 2019