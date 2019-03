ROMA – Non si placano le polemiche sui social network per l’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. A rispondere a chi accusa i conduttori e la produzione di fare favoritismi ad alcuni naufraghi in Honduras stavolta è l’inviato Alvin, che affida a una stories su Instagram la sua replica secca. “Nessuno viene favorito, non ci interessa”, risponde l’inviato alle accuse degli spettatori.

I rumors che girano in rete si fanno sempre più insistenti. C’è chi sostiene infatti che Soleil Sorge e Marina La Rosa vengano favorite nelle prove fisiche. Alvin nel video pubblicato su Instagram dice: “Mi spiace sempre che ci sia qualcuno che ha sempre da ridire, si favorisce questo e quell’altro. Ma la vita purtroppo è fatta così, ci sarà sempre qualche detrattore. Vi posso assicurare che non è esattamente così, è molto complesso far girare una macchina grande come quella dell’Isola dei famosi. Credo sia la più complessa in Italia a livello televisivo. Quindi vi posso assicurare che di favorire alcuni naufraghi francamente non ci interessa. Anzi cerchiamo di rimanere ligi alle regole e ai regolamenti, con tutti i fattori in gioco e quindi possono cambiare spesso le carte in tavola”.

Pubblicando i video sulle stories e poi sul suo profilo, l'inviato ribadisce in una didascalia: "Si è sempre tutti allenatori davanti ad una partita di calcio e si è sempre tutti conduttori sul divano di casa". Servirà il suo intervento a far placare gli animi dei telespettatori e commentatori infastiditi?