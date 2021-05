Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha un malore in diretta dopo la prova leader: come sta il naufrago

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha avuto un malore in diretta. Subito dopo aver affrontato la prova leader, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a ricorrere alle cure del medico.

Malore per Andrea Cerioli, come sta il naufrago de L’Isola dei Famosi

Il momento più interessante della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi, è stato quando è andata in scena la prova leader. Una prova molto difficile dove si sono sfidati Andrea Cerioli e Isolde Kostener. I due sono stati appesi ad un palo, mosso da due ruote girevoli, e hanno dovuto reggersi attraverso le braccia e le gambe. Il vincitore ha avuto la possibilità di mandare un concorrente al televoto.

Entrambi hanno resistito per oltre 5 minuti, poi è stato il ragazzo a mollare la presa. Cerioli è apparso subito provato, tanto che non è riuscito a parlare, ma si è limitato a dire che ha abbandonato il gioco perché stava per vomitare.

Dopo una breve pausa, quando Ilary Blasi è tornata in diretta, Massimiliano Rosolino ha annunciato che Andrea Cerioli ha dovuto abbandonare la spiaggia per accertamenti medici. Il ragazzo, dopo la prova leader, si è sentito male ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.