Angela Melillo rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi per aver infranto il regolamento. Il fatto è avvenuto in diretta e proprio davanti all’inviato Massimiliano Rosolino.

Tutto è iniziato dopo che le due nuove concorrenti arrivate, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, hanno scelto la squadra con cui tentare di accaparrarsi un premio gustoso che consisteva in una bella lasagna da mangiare.

Isola dei Famosi, Angela Melillo infrange il regolamento

La squadra vincente, al termine della gara ha iniziato a mangiare. Tra loro solo Ubaldo Lanzo non ha mangiato in quanto allergico a cipolla e aglio. Mentre Ilary Blasi chiedeva a Massimiliano Rosolino di informarsi sul motivo, Angela Melillo ne ha approfittato per dare parte della lasagna lasciata incustodita a Elisa Isoardi e agli sconfitti.

Né Ilary Blasi né Massimiliano Rosolino si sono accorti della violazione. Angela Melillo ha potuto agire indisturbata ed ora è a rischio squalifica insieme ad Elisa Isoardi. Gli utenti dei social hanno denunciato l’accaduto e in Rete girano diversi video.

Naufraghi vincenti hanno chiesto: “Possiamo dare una porzione agli sconfitti?”

Angela Melillo era nella squadra dei vincenti. Nel video la si vede mangiare la lasagna e dare una porzione ai naufraghi sconfitti e affamati. Poco prima, la stessa Melillo aveva chiesto se poteva dare qualcosa ai concorrenti dell’altra squadra. La risposta era stato un secco no da Rosolino: “È severamente vietato, se lo fate sono previste delle punizioni”.