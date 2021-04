Isola dei Famosi, anticipazioni: oggi non sarà in diretta per lasciare spazio a Supervivientes con Valeria Marini

Isola dei Famosi, anticipazioni della nona puntata in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 aprile 2021. L’Isola, stasera non sarà in diretta. La puntata è stata registrata in anticipo: il motivo va ricercato per la concomitanza con Supervivientes, l’Isola dei Famosi in versione spagnola trasmessa da Tele Cinco, tv iberica che appartiene al gruppo Mediaset.

Isola dei Famosi, puntata registrata per la prima volta nella storia del programma

E’ la prima volta nella storia del programma che l’Isola non va in onda in diretta. L’annuncio è arrivato da un post della redazione del programma: “Per la concomitanza con Supervivientes, giovedì l’Isola andrà in onda in differita.

Isola dei Famosi, il televoto si chiude alle 16,30

Dato che la puntata non sarà in diretta, il televoto sarà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16:30. Al momento il televoto vede tre naufraghi in nomination: Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.

Sia l’Isola dei Famosi sia Supervivientes, vanno in onda proprio il giovedì sera. I due reality si svolgono sulla stessa isola dell’Honduras. Nell’edizione spagnola ci sono anche due italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Giovedì scorso la puntata è saltata letteralmente, mentre per oggi la produzione ha optato per andare in onda ma per la prima volta sarà in differita.