Isola dei Famosi anticipazioni puntata di oggi venerdì 7 maggio: nomination e televoto

Le anticipazioni per la puntata dell’Isola dei Famosi in onda oggi, questa sera venerdì 7 maggio, su Canale Cinque in prima serata. Come di consueto in studio ci sarà Ilary Blasi per la conduzione, con lei gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi anticipazioni puntata venerdì 7 maggio

Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo: uno tra loro sarà eliminato del televoto nella puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi. Sono loro infatti i nominati nell’ultima puntata.

Francesca nomina Ubaldo

Andrea nomina Ubaldo

Valentina nomina Miryea

Ubaldo sceglie Miryea

Ignazio sceglie Francesca

Miryea sceglie Francesca

Nomination palese per gli Arrivisti, Rosaria nomina Roberto, il quale sceglie Manuela. Matteo nomina Roberto. Fariba sceglie Matteo. Awed nomina Roberto e anche Manuela lo sceglie. Isolde, da leader, nomina, Emanuela. Lei e Roberto sono i nominati degli Arrivisti.

Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo costretto a lasciare il reality

I quattro nominati in realtà alla fine diventano tre perché come riporta Davide Maggio, Ubaldo Lanzo, entrato in gioco fin dal primo giorno su Parasite Island e attualmente nel gruppo dei Primitivi, è stato costretto a ritornare in Italia per i problemi di salute sopraggiunti durante la sua esperienza in Honduras. Negli ultimi giorni, Lanzo aveva lamentato problemi ai denti che lo costringevano a prendere degli antidolorifici.

Il concorrente era al televoto insieme a Miryea Stabile, Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli. Il pubblico era infatti chiamato ad esprimersi sul naufrago da salvare dall’eliminazione, che poi sarebbe avvenuta nel corso della cerimonia della Salvacion. La produzione ha perciò deciso di annullare la votazione precedente e di aprire un’altra sessione di voto tra i tre concorrenti rimasti nello scontro. Ubaldo è il quarto concorrente che esce dal gioco per motivi di salute: prima di lui, hanno dovuto fare ritorno in Italia Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne, mentre Beppe Braida si è ritirato per motivi familiari.