ROMA – La bella Ariadna Romero è una delle protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La bella cubana ora eliminata dal reality di Canale 5 si è fatta apprezzare per la sua simpatia, il suo carattere e per il fatto che ha socializzato con tutti, specialmente con Bettarini. La fidanzata di quest’ultimo, infatti, dichiarò che la Romero stava attaccata all’ex calciatore come “una cozza”.

Nonostante questa dichiarazione, come detto la Romero è apparsa simpatica a tutti. Non appena sbarcata sull’isola aveva parlato di una relazione in corso. Ci è voluto poco a capire che si trattasse di quella che stava vivendo con il calciatore Acerbi della Lazio.

Ariadna, mentre era all’Isola venne a sapere che il calciatore della Lazio non si sentiva legato più a lei. A riportarlo era stato un noto settimanale di gossip. Nonostante tutto, la ragazza cubana appena finita l’avventura all’Isola dei Famosi ha dichiarato di essere ancora presa dallo sportivo e che lo ritiene una persona importante.

“Ci siamo visti per poco tempo, poi la lontananza…” aveva detto Francesco Acerbi. La Romero aveva spiegato cosa si erano detti prima della partenza: “Quando ha saputo che sarei partita per l’Isola mi ha detto:’Però non ti assicuro che io sarò qua ad aspettarti’ . Lo apprezzo, lo preferisco rispetto a chi dice ‘Amore mio ti aspetto’ e poi ti fa le corna. Io ho fatto il mio, poi se c’è c’è…”.

Ariadna ora è fuori dal reality. In un’intervista per un’emittente radiofonica romana ha detto che se Francesco vorrà, ci saranno occasioni per chiarire. Ed ha speso belle parole nei suoi confronti: “Lui è un ragazzo apposto, con la testa sulle spalle. Non è leggero. È questo che mi piaceva di lui. Ci tenevo”.

Fonte: Isola dei Famosi