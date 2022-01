Isola dei Famosi, arrivano le coppie di naufraghi: Cicciolina e Carmen Di Pietro con i figli

La nuova edizione dell’Isola dei famosi potrebbe avere novità riguardo i naufraghi. Infatti nella nuova stagione del reality condotto da Ilary Blasi, potrebbero sbarcare sull’isola coppie di concorrenti Vip con i parenti. Al momento pare siano due le coppie di concorrenti di naufraghi.

Coppie di naufraghi all’Isola dei Famosi, chi sono?

La prima è formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. La seconda da Ilona Staller, alias Cicciolina, e il figlio Ludwig Maximilian Koons. Gli autori hanno pensato anche a un’altra coppia di naufraghi per l’Isola dei Famosi 2022: Luca e Gianmarco Onestini. Questi nomi si uniscono ad altri già in circolazione, per esempio a Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso.

Cast Isola dei Famosi, novità tra gli opinionisti

Aspettando le ufficialità, le certezze si concentrano sul cast che guiderà il reality. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi e anche Massimiliano Rosolino tornerà in Honduras per essere l’inviato. Sul fronte opinionisti nessuna conferma per Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, al loro posto due nomi già noti agli appassionati del reality: Vladimir Luxuria e Nicola Savino, come conferma anche TvBlog.

Secondo Oggi, infine, la Blasi starebbe tentando di convincere a entrare nel reality di Canale 5 anche il suo amico Luca Tommassini. La conduttrice si sarebbe messa in testa di dare avvio ad una collaborazione professionale col coreografo per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi.