Isola dei Famosi, Awed è pelle e ossa. Andrea Cerioli costretto a lasciare il reality per motivi di salute

Le immagini di Awed all’Isola dei Famosi non lasciano spazio a dubbi e sono impressionanti: è diventato pelle e ossa e così il concorrente sta preoccupando non poco i fan e gli altri concorrenti. Qui le foto. A due mesi dall’inizio del programma infatti Awed è diventato scheletrico.

Isola dei Famosi, Awed e Andrea Cerioli

Lo youtuber Awed infatti è notevolmente dimagrito. Ma anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli ha problemi di salute. Quest’ultimo infatti ha dovuto lasciare temporaneamente la Playa per accertamenti medici mentre i fan di Awed sono molto preoccupati: “Raga Awed è davvero troppo magro…o gli danno del cibo di nascosto o lo devono far ritirare.. vederlo così mette i brividi!”, ha commentato su Twitter uno di loro.

Il malore di Andrea Cerioli

Durante la puntata in onda lunedì 3 maggio il naufrago non aveva potuto partecipare ad una gara. Ilary Blasi in quell’occasione aveva chiesto maggiori dettagli all’inviato Massimiliano Rosolino: “No, scusami Massimiliano, cosa è successo ad Andrea? Perché non fa la sfida?”. E lui aveva risposto: “Dopo la prova che ha fatto in spiaggia, quella di recuperare i totem, ha avuto un mancamento, gli girava un po’ la testa, quindi preferisce non affrontare la prova. È un po’ pallido diciamo”. “Ilary… sì, scusatemi ma mi sono sentito male dopo aver mangiato. Ho rigettato“, aveva dichiarato.