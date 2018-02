ROMA – Bianca Atzei piange ancora per Max Biaggi. La cantante si è confidata sulla spiaggia in Honduras con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, spiegando di essere partita per dimenticare il suo grande amore e invece di essere perseguitata dal dolore. “Pensavo di lasciarmi tutto alle spalle”, ha detto Bianca in lacrime. Arrivano però le parole di Mara Venier, che confessa: “Ho visto chi tu sai, ti vuole bene”.

Se fin dall’inizio dell’avventura dell’Isola Bianca non ha mai nascosto il dolore per la sua separazione da Max Biaggi, che l’ha lasciata dopo il terribile incidente in allenamento, ora a replicare alle sue lacrime in diretta e alla sua commozione ci sono Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Alessia ha consolato Bianca, sottolineando che le sue emozioni la rendono speciale, ma è il commento di Mara che lascia senza parole:

“Ti posso dire che ci siamo passate un po’ tutte, ma sono dei veri lutti quando ti lascia e se ne va. Anche io ho sofferto tantissimo per un uomo che mi ha abbandonato in un momento difficile della mia vita, ti capisco, ma devi essere forte e andare avanti. Ti devo dire anche un’altra cosa, ma non riesco a non dirtela, ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu e ha avuto delle parole bellissime per te, di grande grande affetto. Gli amori nascono e possono finire, ma l’importante è volersi bene e avere rispetto, e lui per te ne ha. – E aggiunge -. Quel signore lì che allora mi lasciò poi è tornato e dopo l’ho lasciato io. E ancora piange ora”.

Oltre a Bianca, anche Filippo Nardi e Nadia Rinaldi si sono lasciati andare e hanno parlato delle loro storie d’amore e delle loro sofferenze.