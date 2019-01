ROMA – Cambio di palinsesto per la terza e quarta puntata dell’Isola dei Famosi causa il Festival di Sanremo. Così facendo, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, la cui partenza non ha di certo ottenuto risultati memorabili, evita di finire in una pozza di sangue contro la kermesse canora e si colloca eccezionalmente nella domenica sera di Canale 5 per la terza puntata (la seconda va in onda regolarmente giovedì 31 gennaio) in programma domenica 3 febbraio e per la quarta prevista per domenica 10 febbraio.

L’annuncio è arrivato dal profilo social di ‘Qui Mediaset’ che parla di “bel gesto” di Barbara D’Urso che ha accontentato la richiesta dell’azienda di Cologno Monzese. Infatti a fare un passo indietro è la D’Urso con La dottoressa Giò, la cui ultima puntata va in onda martedì 29 gennaio invece che domenica 3 febbraio.

Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, dunque, dopo le puntate di giovedì 31 gennaio, andrà in onda domenica 3 febbraio e domenica 10 febbraio, per poi ricollocarsi, la settimana successiva, al suo solito posto, il giovedì.

Anticipazioni Isola dei famosi: l’ingresso di Jo Squillo

Per quanto riguarda le prossime puntate de L’Isola dei famosi 2019, che andranno in onda nelle date sopra elencate, in esse sono previste interessanti novità, pronte a sancire l’inizio di nuove dinamiche. Giovedì 31 gennaio scopriremo il nome del primo eliminato che verrà scelto tra i tre concorrenti attualmente in nomination [VIDEO]ovvero Taylor Mega, Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. In tale appuntamento, inoltre, verrà ufficializzato il nome del vincitore del prequel Saranno Isolani che si aggiungerà al resto del gruppo. Al momento in gara si trovano Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale, prima rinchiusi in un “recinto” e successivamente liberati da Marina La Rosa.

Ma nelle prossime puntate, avverrà anche l’ingresso di nuovi naufraghi, che per una ragione o per l’altra hanno dovuto posticipare il loro sbarco in Honduras. Tra di essi Jo Squillo, colpita dalla morte dei suoi genitori ma decisa a riprendere in mano le redini della sua vita attraverso questa importante prova (un po’ come accaduto a Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3). Resta in sospeso, ma anche lui dovrebbe far parte del gruppo, la partecipazione di Jeremias Rodriguez, ancora alle prese con un infortunio alla mano che gli ha reso impossibile la regolare partenza.