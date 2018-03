ROMA – Si allarga il “canna gate”, con altri naufraghi che avrebbero fumato marijuana. Tant’è che, per dirla alla Aldo Grasso, da l’Isola dei Famosi si è passati a l’Isola dei Fumosi. Striscia la Notizia fa infatti nomi e cognomi di chi avrebbe violato il regolamento assieme a Francesco Monte. Grazie a una serie di filmati inediti il tg satirico di Antonio Ricci riesce a fare il nome di altri quattro naufraghi che avrebbero fumato marijuana assieme a Francesco Monte: Marco Ferri, Rossa Perrotta e Paola Di Benedetto. Le persone con cui, in effetti, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sembrava aver legato di più e gli stessi che Alessia Mancini definisce “il quartetto del segreto” durante una conversazione con Jonathan, che a sua volta aggiunge come di notte “se ne andavano e facevano le robe”.

Nonostante sia in diretta, il reality sceglie comunque di non commentare le accuse di Striscia la notizia ed entra subito nel merito della puntata. Si comincia, quindi, dalle nominate della settimana: Alessia Mancini, Elena Morali e Bianca Atzei. E, in particolare, dall’evidente antipatia tra le ultime due, sfociata in questi giorni in liti più o meno continue. “Penso che Bianca sia un’ottima giocatrice” ritorna alla carica Morali, che però si scusa dei toni particolarmente accesi con cui ha espresso il proprio punto di vista. Le scuse vengono accettate, ma non servono a molto: è proprio lei che il pubblico decide di eliminare, anche se non è ancora detta l’ultima parola.