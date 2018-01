ROMA – Il cast dell’ Isola dei famosi che partirà lunedì 22 gennaio è ufficiale. A condurre il reality che andrà in onda su Canale 5 ci sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sarà l’inviato dall’Honduras.

Dagospia si è divertito ad analizzare i concorrenti. Alberto Dandolo spiega “chi raccomanda chi”.

Parte dall’ex velina Alessia Mancini e attuale moglie di Flavio Montrucchio, attore ed ex concorrente del Grande Fratello. Lei, secondo Dago, è “in quota Piersilvio”. L’ex pupa Francesca Cipriani, nota per la sua nona di reggiseno, sarebbe invece in quota Barbara d’Urso, visto che è sempre ospite delle sue trasmissioni, così come Nadia Rinaldi, Jonathan ed Eva Henger. La fashion blogger Chiara Nasti, già ribattezzata la “Chiara Ferragni dei poveri”, è invece molto legata all’agenzia di Francesco Facchinetti, ex compagno di Alessia Marcuzzi.

Non hanno “protettori”, pare, Bianca Atzei, la cantante mollata da Max Biaggi, Cecilia Capriotti, Rosa Perrotta, il mago Giucas Casella, il bellone Amaury Perez, Filippo Nardi, Francesco Monte, Marco Ferri, Nino Formicola (Gaspare e Zuzzurro) e il sensitivo Craig Warwick.