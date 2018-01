ROMA – L’Isola dei famosi mette a dura prova la resistenza dei concorrenti. Tra le più provate c’è sicuramente Chiara Nasti che, come mostrato nel corso dell’ultimo day time, sembra aver dato i primi segni di cedimento. L’influencer, infatti, stanca e nervosa ha avuto una crisi di pianto e si è detta pronta a lasciare il gioco anche subito. Sotto la pioggia e senza alcuna riparazione, infatti, lei e gli altri naufraghi del gruppo dei peor hanno passato le notti al freddo, bagnati e in mezzo al fango.

A far scoppiare in lacrime Chiara Nasti sarebbero state proprio le condizioni in cui lei e il suo gruppo sono stati costretti a dormire in questi giorni. La napoletana esausta e fortemente provata ha addirittura dichiarato di stare pensando di abbandonare l’Isola.

Chiara è stata consolata, però, dagli altri suoi compagni di sventura i quali, tra un abbraccio e l’altro, hanno convinto la ragazza a restare. La produzione, poi, considerate le condizioni climatiche avverse, ha anche fatto arrivare ai concorrenti un telo per ripararsi dalla pioggia. Chiara Nasti non è stata l’unica a mostrare i primi segni di cedimento sull’Isola. Prima di lei infatti, proprio ieri, Francesca Cipriani si era sentita male a causa di un calo di zuccheri. L’ex pupa bionda, infatti, è stata portata via da un medico che, solo dopo averla visitata, ha deciso di farla rientrare alla base.