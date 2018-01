ROMA – Chiara Nasti è lontana da Alessia Mancini dato che si trova sull’isola dei Pejor. La lontananza non le ha però impedito di chiamare l’ex letterina uno “scorfano”. Le due naufraghe a L’Isola dei Famosi, pur trovandosi in due gruppi differenti, nno sembrano andare d’accordo. Tutto comincia durante la pesca: Eva Henger vede qualcosa in acqua e si spaventa: “È un serpente!” dice l’ex porno star.

La Nasti le risponde con una battuta: “Ma no, non lo vedi che è uno scorfano? È uguale ad Alessia Mancini! Ragazzi, c’è Alessia in acqua”. A quanto pare, Chiara Nasti non è la sola a non andare d’accordo con Alessia Mancini. Solo pochi giorni fa Cecilia Capriotti l’aveva rimproverata dicendo che era una persona volgare. ” E tu sei una maleducata” aveva risposto in quel caso la Mancini.