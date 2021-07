Isola dei Famosi chiude? La Talpa potrebbe sostituire l’altro reality show su Mediaset. Stando a quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia (nella rubrica A lume di candela), l’Isola dei Famosi avrebbe deluso nel corso della sua ultima edizione. Per questa ragione, Mediaset avrebbe deciso di pensionarla per dare spazio ad un altro reality show (La Talpa).

La Talpa torna in Italia, i tre precedenti…

Intanto diciamo subito che non sarebbe un debutto assoluto in Italia. Infatti nel nostro Paese abbiamo già assistito a tre edizioni di questo reality show. La prima è andata in onda su Rai 2, la seconda e la terza, invece, sono state trasmesse da Mediaset.

La talpa è un reality show italiano trasmesso su Rai 2 per la prima edizione andata in onda dal 30 gennaio al 2 aprile 2004, e su Italia 1 per le successive due edizioni, andate in onda dal 20 settembre al 22 novembre 2005 e dal 9 ottobre al 27 novembre 2008.

La Talpa torna in tv al posto dell’ Isola dei Famosi? Le tre edizioni precedenti sono state condotte da Paola Perego

Il programma è stato condotto per le prime tre edizioni da Paola Perego, che ha sostituito Amanda Lear dopo la prima puntata della prima edizione. Dal 2022 tornerà in TV come parte del palinsesto di Canale 5.

Il programma è la versione italiana del format belga De Mol. Nel 2021 Netflix acquista i diritti del format.