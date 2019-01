ROMA – Francesca Cipriani protagonista assoluta nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”. Protagonista assoluta nel bene e, soprattutto, nel male.

Durante un gioco, gioco che metteva in palio delle polpette al sugo, la Cipriani, ha spinto e fatto cadere il povero mago, o divino se preferite, Otelma. Il mago divino Otelma è caduto rovinosamente su una piattaforma in legno e si è ferito. Per fortuna il divino mago Otelma, nonostante il volto insanguinato, non si è fatto nulla di grave. Almeno così è sembrato dalla diretta. Otelma ha anche perso un po’ di sangue. Tanto che la Parietti ha anche invitato la regia a cambiare inquadratura. Ma comunque nulla di grave. La showgirl, evidentemente, non è riuscita a trattenersi di fronte a delle ottime polpette al sugo.

La bombastica Francesca Cipriani, d’altronde, non è nuova a questi episodi. “Ma vi ricordate che l’hanno scorso ha fatto fuori Giucas, Craig e me? – ha esclamato Filippo Nardi -. Francesca è pericolosa”.