ROMA – Isola dei Famosi, la rivelazione: “Un naufrago ha abbandonato il gioco”. Come rivela il settimanale Spy, un naufrago, nelle ultime ore, ha infatti lasciato il reality: “Poche ore fa, si è autoeliminato lasciando la trasmissione”. Di chi si tratta? Questo lo scopriremo sicuramente questa sera, ma qualche indizio fa pensare alla fashion blogger Chiara Nasti. L’influencer, i primi giorni, ha infatti mostrato uno spirito positivo, poi, sono iniziati i primi disagi e i primi litigi.

In questi giorni Chiara Nasti è scoppiata più volte a piangere, in particolare, domenica pomeriggio non è riuscita a trattenere le lacrime. “Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?”, si è lamentata con gli altri naufraghi dell’Isola.

Dopo il momento di sconforto, Chiara si è andata a confidare con la produzione: “Stanotte è stata la più brutta da quando siamo qui, perché c’era vento, pioggia, freddo. È proprio difficile, a me è venuta una crisi che ho quasi pensato di volermi ritirare, perché è stata un po’ impossibile”.