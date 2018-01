ROMA – Dell’Isola dei Famosi parleremo abbondantemente nelle prossime settimane (la prima puntata del reality andrà in onda su Canale 5 il 22 gennaio). Quelli di cui non parleremo saranno gli esclusi: personaggi nel mirino della produzione che però hanno rifiutato di andare in Honduras.

Il sito TgCom, citando il sito Spy, ha fatto un elenco del cast mancato. E Dagospia ha ripreso l’articolo: